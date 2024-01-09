Михаила Ходорковского объявили в розыск в России из-за нового уголовного дела

МВД России переобъявило в розыск бывшего главу компании ЮКОС Михаила Ходорковского (признан в РФ иноагентом), в отношении которого ранее возбуждалось уголовное дело о фейках про ВС РФ.

Морозов: Ходорковский пошел по стопам Березовского

Название новой статьи розыска в базе не указано.

Примечательно, что в особых приметах уточняется, что карточку розыска с уголовным делом от 2015 года изъяли.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Ходорковский продолжает совершать преступления, а депутаты Европарламента его поддерживают, сообщает RT.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:МВДРозыскМихаил Ходорковский

Горячие новости

Все новости

партнеры