«Поступки громче слов»: Илон Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме

До этого сообщалось, что Илон Маск пообещал направить часть доходов социальной сети Х, которой он владеет, от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам Израиля и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам. Соцсеть столкнулась с оттоком крупных рекламодателей. Это произошло после комментария Маска, в котором критики усмотрели признаки антисемитизма.

Ранее Маска обвинили в антисемитизме, так как он поддержал пост одного из пользователей X, в котором говорилось, что еврейские сообщества «распространяют ненависть к белым», передает «Радиоточка НСН».

