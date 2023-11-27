Президент Израиля на встрече с Маском пожаловался на антисемитизм в соцсетях

Глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском, пишет ТАСС.

«Поступки громче слов»: Илон Маск приехал в Израиль после обвинений в антисемитизме

Герцог пожаловался на «засилье ненависти к евреям» в социальных сетях. Он призвал бизнесмена вместе бороться с этим явлением.

Маск заявил, что проявления антисемитизма обусловлены плохим воспитанием. По его словам, некоторым людям с детства внушают ненависть к евреям.

Американского бизнесмена ранее обвинили в антисемитизме. Причиной стали высказывания Маска о «диалектической ненависти евреев в отношении белых людей».

По информации издания Axios, на фоне скандала корпорация Apple приостановила все рекламные проекты в X, сообщает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: knesset.gov.il
ТЕГИ:СоцсетиИлон МаскАнтисемитизмИзраиль

Горячие новости

Все новости

партнеры