Президент Израиля на встрече с Маском пожаловался на антисемитизм в соцсетях

Герцог пожаловался на «засилье ненависти к евреям» в социальных сетях. Он призвал бизнесмена вместе бороться с этим явлением.

Маск заявил, что проявления антисемитизма обусловлены плохим воспитанием. По его словам, некоторым людям с детства внушают ненависть к евреям.

Американского бизнесмена ранее обвинили в антисемитизме. Причиной стали высказывания Маска о «диалектической ненависти евреев в отношении белых людей».

По информации издания Axios, на фоне скандала корпорация Apple приостановила все рекламные проекты в X, сообщает «Радиоточка НСН».

