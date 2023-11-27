Президент Израиля на встрече с Маском пожаловался на антисемитизм в соцсетях
Глава Израиля Ицхак Герцог поднял тему антисемитизма в социальных сетях в ходе встречи с американским бизнесменом и владельцем соцсети X (бывший Twitter) Илоном Маском, пишет ТАСС.
Герцог пожаловался на «засилье ненависти к евреям» в социальных сетях. Он призвал бизнесмена вместе бороться с этим явлением.
Маск заявил, что проявления антисемитизма обусловлены плохим воспитанием. По его словам, некоторым людям с детства внушают ненависть к евреям.
Американского бизнесмена ранее обвинили в антисемитизме. Причиной стали высказывания Маска о «диалектической ненависти евреев в отношении белых людей».
По информации издания Axios, на фоне скандала корпорация Apple приостановила все рекламные проекты в X, сообщает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФРГ выделила Украине 24,5 млн евро на восстановление объектов энергетики
- Боррель счел бессмысленным отправку еды в Газу при продолжении конфликта
- Президент Израиля на встрече с Маском пожаловался на антисемитизм в соцсетях
- SHAMAN прокомментировал слухи о романе с Екатериной Мизулиной
- Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь и табак
- Киевский театр сменил фамилию отрицательного героя Зеленского на Залуского
- В подмосковном Красногорске двухлетний ребенок отравился метадоном
- В Заполярье более 60 иностранцев пересекли границу с Финляндией
- Лукашенко уволил помощника за недопустимый поступок
- Итальянская актриса Орнелла Мути заявила о желании поработать в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru