Орбан: Либеральный мировой порядок закончился

Либеральный мировой порядок закончился, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы правительства Венгрии Виктора Орбана.

Орбан призвал Евросоюз пересмотреть санкции против России

По его словам, от перемен выиграют те государства, которые умеют выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.

Премьер-министр отметил, что Венгрия хочет «воспользоваться преимуществами нашей собственной истории, экономической структуры и культуры».

Ранее Орбан заявил, что если конфликт на Украине будет урегулирован, 2025 год станет фантастическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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