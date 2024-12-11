Орбан: Либеральный мировой порядок закончился

По его словам, от перемен выиграют те государства, которые умеют выжимать из себя максимум, и проиграют те, кто не может отстаивать собственные ценности.

Премьер-министр отметил, что Венгрия хочет «воспользоваться преимуществами нашей собственной истории, экономической структуры и культуры».

Ранее Орбан заявил, что если конфликт на Украине будет урегулирован, 2025 год станет фантастическим, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

