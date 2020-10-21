Алиев: Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе

Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль 22 населённых пункта в Нагорном Карабахе. Об этом президент страны Ильхам Алиев написал в своём Twitter.

По словам азербайджанского лидера, армия Азербайджана «освободила от оккупации» сёла в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах на юго-западе Карабаха.

Ранее Минобороны Армении сообщало о продолжении боёв на южном направлении в зоне Карабахского конфликта.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве представители МИД Армении и Азербайджана достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:Нагорный КарабахАрменияАзербайджан
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