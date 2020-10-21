Алиев: Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе

Ранее Минобороны Армении сообщало о продолжении боёв на южном направлении в зоне Карабахского конфликта.

Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве представители МИД Армении и Азербайджана достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако боевые действия в зоне конфликта продолжаются.

