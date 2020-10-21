Алиев: Азербайджан взял под контроль 22 населенных пункта в Карабахе
Вооружённые силы Азербайджана взяли под контроль 22 населённых пункта в Нагорном Карабахе. Об этом президент страны Ильхам Алиев написал в своём Twitter.
По словам азербайджанского лидера, армия Азербайджана «освободила от оккупации» сёла в Физулинском, Джебраильском, Ходжавендском и Зангиланском районах на юго-западе Карабаха.
Доблестная Азербайджанская армия освободила от оккупации села Дордчинар, Кюрдлер, Юхары Абдуррахманлы, Гаргабазары, Ашагы Вейселли, Юхары Айбасанлы Физулинского района, села Сафарша, Гасангайды, Фуганлы, Имамбагы, Даш Вейселли, Агтепе, Ярахмедли Джебраильского района,— Ilham Aliyev (@presidentaz) October 20, 2020
Ранее Минобороны Армении сообщало о продолжении боёв на южном направлении в зоне Карабахского конфликта.
Бои на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения, непризнанная республика заявила об обстрелах мирного населения. Позже на переговорах в Москве представители МИД Армении и Азербайджана достигли соглашения о перемирии с 10 октября, однако боевые действия в зоне конфликта продолжаются.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru