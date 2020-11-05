В МИД Армении обозначили «трех врагов» в Карабахе

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян, выступая в парламенте, обозначил трёх врагов, которым противостоят жители Нагорного Карабаха. По словам главы МИД, борьба идёт с Турцией, международными наемниками-террористами и Азербайджаном.

При этом Мнацаканян предупредил, что боевики несут опасность для всего региона и могут угрожать всем государствам, а не только непосредственным соседям Армении. Министр ещё раз повторил позицию Ееревана о том, что представителей террористических группировок с Ближнего востока привлёк к конфликту Баку.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что Баку, освобождая территории, действует во исполнение главных принципов карабахского урегулирования, которые обозначены в резолюциях Совета безопасности ООН. Такую точку зрения он озвучил в интервью испанскому агентству EFE.

Между тем, по сообщению Информационного центра при правительстве Армении, азербайджанская сторона в течение четверга продолжала наносить артиллерийские удары по населенным пунктам в Нагорном Карабахе. При этом, пострадавших нет.

