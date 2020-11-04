Алиев: Баку готов остановить войну в Карабахе

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова остановить войну в Нагорном Карабахе при условии вывода армянских войск из оккупированных территорий. Об этом азербайджанский лидер рассказал в интервью итальянскому изданию La Repubblica.

Алиев отметил, что неоднократно говорил о готовности Баку положить конец кровопролитию в Карабахе, отмечает РИА ФАН. Для этого премьер-министр Армении Никол Пашинян должен взять на себя «обязательства об освобождении остальных территорий».

«Я считаю, что чем скорее закончится война, тем будет лучше», — подчеркнул азербайджанский лидер.

Кроме того, Алиев заявил, что действия Армении говорят о нежелании прекращать войну. Глава Азербайджана отметил, что республика освободила в одностороннем порядке четыре района Карабаха, однако армянские власти не выводят свои войска «из оставшихся под оккупацией территорий Агдамского, Кельбеджарского, Лачинского районов».

Бои в Нагорном Карабахе обострились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах в зоне соприкосновения, непризнанная Нагорно-Карабахская республика заявила об атаках на мирное население. Несмотря на несколько соглашений Еревана и Баку о перемирии, боестолкновения в зоне конфликта продолжаются.

