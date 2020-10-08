Новости за ночь: Пашинян сообщил о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о ключевом моменте в операции армии Карабаха против Азербайджана. По его словам, военные НКР нанесли сокрушительный удар противникам на Джебраильском направлении, оставили коридор и заманили туда азербайджанских военных.

Армянский премьер сообщил, что маневр заключался в том, чтобы отойти на линии Джебраила и заманить туда большие силы армии противника, передает РБК.