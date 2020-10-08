Новости за ночь: Пашинян сообщил о «ловушке» для Азербайджана в Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал о ключевом моменте в операции армии Карабаха против Азербайджана. По его словам, военные НКР нанесли сокрушительный удар противникам на Джебраильском направлении, оставили коридор и заманили туда азербайджанских военных.

Армянский премьер сообщил, что маневр заключался в том, чтобы отойти на линии Джебраила и заманить туда большие силы армии противника, передает РБК.

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Пашинян рассказал, что сегодня с утра в это место Ереван направил сокрушительный удар, сообщает РИА ФАН.

Премьер-министр утверждает, что эта операция станет ключевой во всем конфликте и заложит фундамент для победы карабахской армии в этом конфликте, отмечает РЕН ТВ.

«Единая Россия» и ЛДПР озвучили в эфире НСН разные подходы к решению проблемы Нагорного Карабаха. В частности представитель пресс-службы главы ЛДПР Владимира Жириновского Александр Дюпин заявил в беседе с НСН, что позиция партии по Карабаху не меняется на протяжении многих лет.


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ФОТО: РИА Новости//Асатур Есаянц
ТЕГИ:КонфликтНагорный КарабахАрмения
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