Стрельба в Колорадо: двое убитых

Еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии. Стрелком оказался почти голый белый мужчина, имя которого не называется.

Рядом с местом стрельбы был обнаружен еще один вооруженный мужчина, который забаррикадировался в здании возле местной школы.

Большая часть города перекрыта, жителей призвали не выходить из своих домов.

Несколько дней назад стрельба произошла во французском городе Ренн, в результате чего оказались ранены два выходца из Чеченской республики. Отмечается, что возраст раненых мужчин - 30 лет и 31 год.

