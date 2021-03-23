Стрельба в Колорадо: двое убитых
Два человека стали жертвой перестрелки, которую устроили в супермаркете города Боулдер в штате Колорадо, сообщает «РЕН ТВ».
Еще один человек получил серьезное ранение и находится в тяжелом состоянии. Стрелком оказался почти голый белый мужчина, имя которого не называется.
Рядом с местом стрельбы был обнаружен еще один вооруженный мужчина, который забаррикадировался в здании возле местной школы.
Большая часть города перекрыта, жителей призвали не выходить из своих домов.
Несколько дней назад стрельба произошла во французском городе Ренн, в результате чего оказались ранены два выходца из Чеченской республики. Отмечается, что возраст раненых мужчин - 30 лет и 31 год.
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