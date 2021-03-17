Два выходца из Чечни ранены при стрельбе во Франции

Отмечается, что возраст раненых мужчин - 30 лет и 31 год. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

По данным СМИ, пострадавшие находились в числе людей собравшихся у магазина Carrefour City. К компании подошли два человека в масках, один из которых начал стрельбу из пистолета.

