Два выходца из Чечни ранены при стрельбе во Франции

Стрельба произошла в городе Ренн (Франция), в результате чего оказались ранены два выходца из Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.

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Отмечается, что возраст раненых мужчин - 30 лет и 31 год. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.

По данным СМИ, пострадавшие находились в числе людей собравшихся у магазина Carrefour City. К компании подошли два человека в масках, один из которых начал стрельбу из пистолета.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:ЧечняФранция
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