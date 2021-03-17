Два выходца из Чечни ранены при стрельбе во Франции
17 марта 202121:55
Стрельба произошла в городе Ренн (Франция), в результате чего оказались ранены два выходца из Чеченской республики. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местное издание.
Отмечается, что возраст раненых мужчин - 30 лет и 31 год. Один из пострадавших находится в состоянии клинической смерти.
По данным СМИ, пострадавшие находились в числе людей собравшихся у магазина Carrefour City. К компании подошли два человека в масках, один из которых начал стрельбу из пистолета.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru