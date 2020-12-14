СМИ: в Нью-Йорке произошла стрельба около церкви

Неизвестный мужчина открыл огонь около церкви в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.

Стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Стрелявший был ранен, после чего его задержали находившиеся на месте полицейские.

По предварительным данным, у мужчины были две единицы огнестрельного оружия, сообщает телеканал ABC7.