СМИ: в Нью-Йорке произошла стрельба около церкви
14 декабря 202001:55
Неизвестный мужчина открыл огонь около церкви в Нью-Йорке, сообщает издание New York Post.
Стрельба произошла около кафедрального собора Иоанна Богослова в Гарлеме после рождественского выступления. Стрелявший был ранен, после чего его задержали находившиеся на месте полицейские.
По предварительным данным, у мужчины были две единицы огнестрельного оружия, сообщает телеканал ABC7.
Злоумышленник открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, которые начали стрелять в ответ.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
2,6 млн+28 137 / сут.
Умерли
46 453+560 / сут.
Выздоровели
2,1 млн+26 118 / сут.
- СМИ: в Нью-Йорке произошла стрельба около церкви
- Доктор назвал простой способ избавиться от похмелья
- В Минске количество задержанных на акции протеста превысило 300 человек
- Американский генерал заявил о сохранении Россией статуса великой державы
- Трамп пригрозил наложить вето на принятый оборонный бюджет
12 декабря 2020
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru