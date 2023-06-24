«Ростелеком» прокомментировал стрельбу у своего офиса в Ростове

В момент стрельбы в здании «Ростелекома» никого не было, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей компании.

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«Офисе был закрыт, никого из сотрудников внутри не было», - прокомментировали в компании.

Ранее вечером Евгений Пригожин подтвердил возвращение ЧВК «Вагнер» в полевые лагеря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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