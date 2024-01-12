МИД Йемена: США и Великобритания заплатят за нападение

Соединенные Штаты и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов в Йемене, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейна аль-Эззи.

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По его словам, страна подверглась «массированному агрессивному нападению американских и британских кораблей, подводных лодок и боевых самолетов». Отмечается, что Вашингтону и Лондону придется приготовиться заплатить высокую цену и принять все тяжелые последствия этой агрессии.

В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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