МИД Йемена: США и Великобритания заплатят за нападение
Соединенные Штаты и Великобритания заплатят за нападение на территории хуситов в Йемене, сообщают «Известия» со ссылкой на заявление заместителя главы МИД в правительстве группировки «Ансар Аллах» Хусейна аль-Эззи.
По его словам, страна подверглась «массированному агрессивному нападению американских и британских кораблей, подводных лодок и боевых самолетов». Отмечается, что Вашингтону и Лондону придется приготовиться заплатить высокую цену и принять все тяжелые последствия этой агрессии.
В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru