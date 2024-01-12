Байден: Удары по хуситам в Йемене - ответ на угрозу судоходству

По словам главы государства, это стало ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Удары наносились совместно с Великобританией. Поддержку оказывали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Как отметил Байден, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран.

В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

