Байден: Удары по хуситам в Йемене - ответ на угрозу судоходству
Американский президент Джо Байден подтвердил нанесение ударов военными США и их союзниками по объектам хуситов в Йемене, следует из заявления Белого дома.
По словам главы государства, это стало ответом на угрозу свободе международного судоходства и безопасности военнослужащих. Удары наносились совместно с Великобританией. Поддержку оказывали Австралия, Бахрейн, Канада и Нидерланды. Как отметил Байден, в результате 27 нападений хуситов пострадали коммерческие суда более 50 стран.
В Палате представителей США заявили, что Байдену было необходим уведомить Конгресс США перед нанесением ударов по Йемену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru