Страны НАТО подписали контракты на производство оружия для Киева на $10 млрд

Государства НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

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Как отметил генсек, блоку необходимо нарастить производство.

«Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты (на производство оружия и боеприпасов. — НСН) на $10 млрд», — указал Столтенберг.

Генсек НАТО приветствовал увеличение помощи Киеву со стороны стран блока и решение Евросоюза выделить украинской стороне €50 млрд на четыре года. Столтенберг также заявил, что поставки оружия Украине — «не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность» Североатлантического альянса.

Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО испытывает чувство вины перед Украиной, пишет «Свободная пресса». По мнению политика, альянс допустил начало украинского конфликта, так как не выполнил «то, что обещал».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:УкраинаОружиеНАТОЙенс Столтенберг

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