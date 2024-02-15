Страны НАТО подписали контракты на производство оружия для Киева на $10 млрд
Государства НАТО подписали контракты на $10 млрд для обеспечения новых военных поставок Украине. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.
Как отметил генсек, блоку необходимо нарастить производство.
«Страны НАТО за последние месяцы смогли согласовать и подписать контракты (на производство оружия и боеприпасов. — НСН) на $10 млрд», — указал Столтенберг.
Генсек НАТО приветствовал увеличение помощи Киеву со стороны стран блока и решение Евросоюза выделить украинской стороне €50 млрд на четыре года. Столтенберг также заявил, что поставки оружия Украине — «не благотворительность, а инвестиция в собственную безопасность» Североатлантического альянса.
Между тем бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что НАТО испытывает чувство вины перед Украиной, пишет «Свободная пресса». По мнению политика, альянс допустил начало украинского конфликта, так как не выполнил «то, что обещал».
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