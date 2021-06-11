Страны G7 намерены распределить 1 млрд доз вакцин от коронавируса

Лидеры государств, входящих в Группу семи (G7), на саммите в британском городе Карбис-Бэй планируют принять решение обеспечить другие страны 1 миллиардом доз вакцин от COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на канцелярию премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

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В заявлении офиса отмечается, что "не менее 1 миллиарда доз вакцин" будет распределяться и финансироваться. Кроме того, "большая семерка" планирует увеличить производство вакцин для достижения этой цели.

Великобритания также намерена пожертвовать 100 миллионов доз препаратов для вакцинации в течение следующего года. Пять миллионов доз получат наиболее бедные страны до конца сентября 2021 года. В сообщении указано, что 80% вакцин будут распределены между странами с помощью международной программы COVAX.

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Фото: pfizer.ru
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияВеликобританияСаммит G7
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