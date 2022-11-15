Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ

Страны G20 согласовали заключительное коммюнике саммита, который открылся 15 ноября на индонезийском острове Бали, сообщает Financial Times.

В Кремле прокомментировали сожаления политиков из-за отсутствия Путина на саммите G20

В документе содержится осуждение действий российских властей на Украине.

Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита, мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, также нельзя допустить его разделения на части. Глава государства указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт на Украине, сообщает ТАСС.

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ФОТО: flickr/Michael Bridgen
ТЕГИ:УкраинаИндонезияСаммит G20
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