Страны G20 согласовали итоговое коммюнике, осуждающее действия РФ
Страны G20 согласовали заключительное коммюнике саммита, который открылся 15 ноября на индонезийском острове Бали, сообщает Financial Times.
В документе содержится осуждение действий российских властей на Украине.
Как заявил президент Индонезии Джоко Видодо на открытии саммита, мир не должен погрузиться в состояние новой холодной войны, также нельзя допустить его разделения на части. Глава государства указал на необходимость остановить войну, напрямую не упоминая конфликт на Украине, сообщает ТАСС.
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