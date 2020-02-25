Страны ЕС задумались о приостановке Шенгена из-за коронавируса

Во вторник власти Австрии и Хорватии официально заявили о первых случаях заражения коронавирусом на своих территориях. В Европе локальная вспышка коронавируса зафиксирована в Северной Италии, где, по данным на 24 февраля, число заразившихся превысило 230 человек.

По последним данным, жертвами вируса COVID-19 в Китае стали более двух с половиной тысяч человек, заразились более 77 тысяч. ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного масштаба.



