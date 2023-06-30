Страны ЕС не смогли согласовать план по миграционной политике

По его словам, подготовленный проект документа по европейской политике предоставления убежища, где, в том числе, определялся статус украинских беженцев, был заблокирован делегациями Венгрии и Польши.

Как рассказал журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала, Будапешт и Варшава накладывают вето на любой документ, в котором речь идет о миграции.

Ранее Польша выступила против наплыва мигрантов и за укрепление границ ЕС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

