В Австрии заявили о проблемах из-за беженцев с Украины
Австрия не может справиться с рекордными наплывами беженцев из Украины, заявил Die Welt федеральный канцлер Карл Нехаммер.
По его словам, на данный момент речь идет о 85 тысячах мигрантов.
Он также отметил, что число беженцев продолжает расти, и предложил ограничить нелегальную миграцию.
Нехаммер считает, что проблему нужно решать на уровне Евросоюза.
Ранее в Лейпциге в ходе антикризисного митинга, жители потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.
Немецких граждан также возмутило то, что украинцы совершенно не владеют немецким языком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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