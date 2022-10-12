В Австрии заявили о проблемах из-за беженцев с Украины

Австрия не может справиться с рекордными наплывами беженцев из Украины, заявил Die Welt федеральный канцлер Карл Нехаммер.

По его словам, на данный момент речь идет о 85 тысячах мигрантов.

Он также отметил, что число беженцев продолжает расти, и предложил ограничить нелегальную миграцию.

Нехаммер считает, что проблему нужно решать на уровне Евросоюза.

Ранее в Лейпциге в ходе антикризисного митинга, жители потребовали от украинских беженцев и сторонников эскалации с Россией уехать из Германии. Кадры демонстрации опубликованы на YouTube-канале газеты Die Welt.

Немецких граждан также возмутило то, что украинцы совершенно не владеют немецким языком, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

