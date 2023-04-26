Страны ЕС не договорились о закупках боеприпасов для Украины
Европейские страны вновь не смогли договориться по поводу совместных закупок боеприпасов для украинской армии. Об этом сообщила польская радиостанция RMF FM.
Журналисты сослались на анонимный источник в европейском дипломатическим корпусе. По его словам, поставки боеприпасов на Украину «вызывают все большее смущение».
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу CNN упрекнул США в недостаточной помощи Киеву. Он призвал Вашингтон поставить для ВСУ больше артиллерийских боеприпасов.
По данным газеты The Wall Street Journal, администрация США будет рассматривать целесообразность поддержки Украины в зависимости от результатов контрнаступления ВСУ, передает «Радиоточка НСН».
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