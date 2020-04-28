Страны Ближнего Востока и Африки попросили у России помощи в борьбе с COVID-19

Россия получила от 12 стран Ближнего Востока и Африки обращения с просьбой о помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на информацию Министерства иностранных дел РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что о помощи, в частности, попросили Йемен, Сирия, Египет, Палестина, Алжир и Катар. В МИД России добавили, что в настоящий момент обращения находятся на рассмотрении в профильных ведомствах.

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Ранее НСН писала, что США в случае необходимости готовы предоставить России помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава американского диппредставительства в РФ Джон Салливан. Он подчеркнул, что ранее обе страны уже предоставляли друг другу гуманитарную помощь, тем самым подтвердив готовность делать это вновь.

Кроме того, Салливан добавил, что глава Белого дома Дональд Трамп очень ценит ту помощь, которая была направлена Россией.

Напомним, 1 апреля в аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке прибыл самолет с медицинской помощью из РФ. Договоренность об отправке борта была достигнута в ходе состоявшегося 30 марта телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа.

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ФОТО: pixabay.com
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