Столтенберг заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии

«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — цитируют генсека Известия.

В то же время Столтенберг отметил, что Россия вызывает определенное беспокойство, и действия Москвы требуют пристального внимания. По словам генсека Североатлантического альянса, НАТО наблюдает растущее присутствие РФ и отвечает на это растущим присутствием в регионе. Одновременно альянс наращивает участие в охране в воздухе, на суше и на море.

Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что НАТО вернулась в состояние «холодной войны», пишет «Свободная пресса». По словам замглавы МИД Александра Грушко, альянс пытается «парировать так называемую "угрозу с Востока"».

