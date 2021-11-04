Столтенберг заявил об отсутствии угрозы от России для стран Балтии
Прямой военной угрозы со стороны России для стран Балтии нет. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в эфире Эстонского телевидения.
«Несмотря на значительный рост агрессивности России, в настоящее время прямой военной угрозы для стран Балтии нет», — цитируют генсека Известия.
В то же время Столтенберг отметил, что Россия вызывает определенное беспокойство, и действия Москвы требуют пристального внимания. По словам генсека Североатлантического альянса, НАТО наблюдает растущее присутствие РФ и отвечает на это растущим присутствием в регионе. Одновременно альянс наращивает участие в охране в воздухе, на суше и на море.
Ранее в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что НАТО вернулась в состояние «холодной войны», пишет «Свободная пресса». По словам замглавы МИД Александра Грушко, альянс пытается «парировать так называемую "угрозу с Востока"».
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