Столтенберг заявил об опасениях весеннего обострения конфликта на Украине
НАТО опасается обострения конфликта на Украине весной следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на мероприятии газеты Financial Times.
Как отметил генсек, развитие событий предсказать сложно.
«Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной», — цитирует Столтенберга РИА Новости.
По словам генсека НАТО, организация намерена продолжать поддержку Украины, в том числе потому, что победа России будет иметь серьезные последствия и сделает альянс «более уязвимым».
Ранее Столтенберг заявил, что Россия пользуется зимой как «оружием» против Киева в ходе спецоперации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru