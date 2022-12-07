Столтенберг заявил об опасениях весеннего обострения конфликта на Украине

НАТО опасается обострения конфликта на Украине весной следующего года. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе выступления на мероприятии газеты Financial Times.

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Как отметил генсек, развитие событий предсказать сложно.

«Сейчас мы видим, что Россия пытается заморозить действия на короткий период, чтобы перегруппировать, восстановить силы, чтобы потом совершить большое наступление следующей весной», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

По словам генсека НАТО, организация намерена продолжать поддержку Украины, в том числе потому, что победа России будет иметь серьезные последствия и сделает альянс «более уязвимым».

Ранее Столтенберг заявил, что Россия пользуется зимой как «оружием» против Киева в ходе спецоперации, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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