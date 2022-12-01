Песков: НАТО навязывает Украине войну

В Кремле не расценивают как «прозрение альянса» заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина в краткосрочной перспективе не сможет вступить в Североатлантический альянс. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

По его словам, НАТО навязывает войну Украине.

Кремль ждет от Киева политической воли для возобновления переговоров

Так глава пресс-службы Кремля прокомментировал недавнее заявление генерального секретаря Североатлантического альянса.

Ранее Столтенберг назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс СтолтенбергДмитрий Песков
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