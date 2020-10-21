Столтенберг заявил о росте оборонных расходов НАТО

Оборонные расходы стран НАТО в 2020 году продолжили расти, несмотря на пандемию COVID-19. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Весной он призвал страны — члены НАТО придерживаться ранее принятых расходов на оборону, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, напоминает RT.

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Между тем, в мае Йенс Столтенберг обвинил Россию и Китай в дестабилизации Запада. Он утверждает, что «государственные и негосударственные игроки» в этих государствах распространяют дезинформацию для увеличения влияния среди стран альянса и Евросоюза и их дестабилизации в условиях пандемии COVID-19. Конкретных примеров дезинформации со стороны России и Китая Столтенберг при этом не привел.

Член комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич в эфире НСН выразил возмущение, что политик такого уровня может делать настолько необдуманные и недостоверные заявления.

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ФОТО: Алексей Витвицкий//РИА Новости
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергРасходыНАТО
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