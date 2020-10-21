Столтенберг заявил о росте оборонных расходов НАТО

Оборонные расходы стран НАТО в 2020 году продолжили расти, несмотря на пандемию COVID-19. С таким заявлением выступил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

«В этом году увеличение составило 4,3%, и мы ожидаем, что эта тенденция сохранится», — цитирует Столтенберга ТАСС.

Весной он призвал страны — члены НАТО придерживаться ранее принятых расходов на оборону, несмотря на распространение коронавирусной инфекции, напоминает RT.