НАТО призвало РФ раскрыть программу производства «Новичка»

В НАТО не сомневаются, что Алексей Навальный был отравлен нервным агентом из группы «Новичок», и призывают Россию раскрыть ОЗХО программу производства этого вещества. С таким заявлением в пятницу, 4 сентября, выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

По словам Столтенберга, виновные в «нападении» должны быть привлечены к ответственности, передаёт RT.

Генсек НАТО также отметил, что страны альянса обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, сообщает ТАСС.

Российская сторона неоднократно утверждала, что оснований говорить об отравлении Навального пока нет. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что соответствующее заявление властей Германии на эту тему – фальсификация, и пообещал передать России соответствующие материалы. Кремль заявление Лукашенко не комментирует: материалы сначала изучит ФСБ, сообщает телеканал «360».

