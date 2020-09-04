НАТО призвало РФ раскрыть программу производства «Новичка»
В НАТО не сомневаются, что Алексей Навальный был отравлен нервным агентом из группы «Новичок», и призывают Россию раскрыть ОЗХО программу производства этого вещества. С таким заявлением в пятницу, 4 сентября, выступил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
По словам Столтенберга, виновные в «нападении» должны быть привлечены к ответственности, передаёт RT.
Генсек НАТО также отметил, что страны альянса обсуждают возможные меры в связи с инцидентом с Навальным, сообщает ТАСС.
Российская сторона неоднократно утверждала, что оснований говорить об отравлении Навального пока нет. Накануне президент Белоруссии Александр Лукашенко также заявил, что соответствующее заявление властей Германии на эту тему – фальсификация, и пообещал передать России соответствующие материалы. Кремль заявление Лукашенко не комментирует: материалы сначала изучит ФСБ, сообщает телеканал «360».
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