Столтенберг заявил, что налаживать отношения с РФ было верным решением
14 октября 202405:02
Стратегия по выстраиванию отношений между западными странами и Москвой после холодной войны была верна, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.
«Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – заявил он.
Ранее в Европе предложили отправить экс-генсека НАТО Столтенберга на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru