Столтенберг заявил, что налаживать отношения с РФ было верным решением

Стратегия по выстраиванию отношений между западными странами и Москвой после холодной войны была верна, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление экс-генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

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«Я до сих пор считаю, что это была правильная стратегия», – заявил он.

Ранее в Европе предложили отправить экс-генсека НАТО Столтенберга на СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг

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