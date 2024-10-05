В Европе предложили отправить экс-генсека НАТО Столтенберга на СВО

1 октября Столтенберг покинул пост главы НАТО, уступив место Марку Рютте. Новый генеральный секретарь уже успел посетить Киев. Рютте также заявил, что страны-члены НАТО могут самостоятельно принимать решение по вопросу применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал, что в начале специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».