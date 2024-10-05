В Европе предложили отправить экс-генсека НАТО Столтенберга на СВО
Бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга следует отправить на СВО. Об в своих социальных сетях написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.
«Мы должны отправить Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», - говорится в публикации.
1 октября Столтенберг покинул пост главы НАТО, уступив место Марку Рютте. Новый генеральный секретарь уже успел посетить Киев. Рютте также заявил, что страны-члены НАТО могут самостоятельно принимать решение по вопросу применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России.
Ранее Йенс Столтенберг рассказал, что в начале специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru