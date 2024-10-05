В Европе предложили отправить экс-генсека НАТО Столтенберга на СВО

Бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга следует отправить на СВО. Об в своих социальных сетях написал экс-депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес.

«Мы должны отправить Столтенберга воевать на Украину вместе с украинцами рабочего класса, погибающими за глупую прокси-войну США и НАТО», - говорится в публикации.

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1 октября Столтенберг покинул пост главы НАТО, уступив место Марку Рютте. Новый генеральный секретарь уже успел посетить Киев. Рютте также заявил, что страны-члены НАТО могут самостоятельно принимать решение по вопросу применения ВСУ дальнобойного оружия для ударов по России.

Ранее Йенс Столтенберг рассказал, что в начале специальной военной операции президент Украины Владимир Зеленский прятался в бункерах, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:УкраинаЙенс СтолтенбергСпецоперацияЕвропарламентНАТО

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