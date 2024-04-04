Столтенберг заявил, что бои на Украине нужны для безопасности НАТО

Боевые действия на Украине необходимы для безопасности НАТО, считает генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Об этом он заявил на совместном пресс-подходе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, передает ТАСС.

Столтенберг: НАТО не обсуждает ввод контингента на Украину

«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в... безопасность стран НАТО», — указал Столтенберг.

По словам генсека блока, Киев должен в долгосрочной перспективе быть «в меньшей степени зависим от добровольных поставок оружия» и получать больше вооружений в рамках «твердых обязательств» Североатлантического альянса.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок готов к конфликту с Россией, по его словам, альянс начал готовиться к такому развитию событий еще в 2014 году, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
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