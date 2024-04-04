Столтенберг заявил, что бои на Украине нужны для безопасности НАТО

«То, что вы делаете, — это очень нужно для безопасности НАТО. Поддержка Украины — это не благотворительность, это инвестиции в... безопасность стран НАТО», — указал Столтенберг.

По словам генсека блока, Киев должен в долгосрочной перспективе быть «в меньшей степени зависим от добровольных поставок оружия» и получать больше вооружений в рамках «твердых обязательств» Североатлантического альянса.

Ранее глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что блок готов к конфликту с Россией, по его словам, альянс начал готовиться к такому развитию событий еще в 2014 году, пишет «Свободная пресса».

