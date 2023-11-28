Столтенберг: Задача НАТО - предотвращение эскалации конфликта с Россией

Одной из главных задач Североатлантического альянса является недопущение эскалации конфликта на Украине и его превращение в полномасштабную войну с Россией, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Столтенберг: Россия начала наступательные операции

Он также напомнил позицию всех стран альянса, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно». Столтенберг пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву оружием, несмотря на провал контрнаступления украинской армии.

Ранее генсек заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят военной угрозы странам-участницам блока со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
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