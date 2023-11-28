Столтенберг: Задача НАТО - предотвращение эскалации конфликта с Россией

Он также напомнил позицию всех стран альянса, что «полноценное членство Украины в НАТО в разгар боевых действий невозможно». Столтенберг пообещал продолжать оказывать поддержку Киеву оружием, несмотря на провал контрнаступления украинской армии.

Ранее генсек заявил, что в Североатлантическом альянсе не видят военной угрозы странам-участницам блока со стороны России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

