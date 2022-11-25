Столтенберг: Украину ждет ужасающая зима
Украину ожидает «ужасающая зима», считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Слова главы альянса приводит ТАСС.
Как отметил Столтенберг, главы МИД стран НАТО на встрече в Бухаресте обсудят расширение помощи Украине, включая горючее и медикаменты.
В августе генсек НАТО отмечал, что грядущая зима будет «тяжелой», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В связи с этим Североатлантическому альянсу необходимо наладить долгосрочную поддержку Украины, чтобы страна «сохранилась как суверенная и независимая нация».
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