Столтенберг: США будут помогать Украине независимо от итогов выборов

«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, напоминает телеканал «360». По словам главы Госдепа, у Киева есть «сильная двухпартийная поддержка», пишет RT.

