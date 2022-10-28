Столтенберг: США будут помогать Украине независимо от итогов выборов

США продолжат оказывать значительную помощь Украине даже в случае победы республиканцев на промежуточных выборах в американский конгресс в ноябре. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью Politico.

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«Я уверен, что и после промежуточных выборов в конгресс в палате представителей и в сенате сохранится явное большинство за продолжение масштабной поддержки Украины», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон продолжит поддерживать Украину независимо от итогов выборов в конгресс, напоминает телеканал «360». По словам главы Госдепа, у Киева есть «сильная двухпартийная поддержка», пишет RT.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:СШАУкраинаНАТОЙенс Столтенберг
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