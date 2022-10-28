СМИ: США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $275 млн
Власти США приняли решение о предоставлении Киеву нового пакета помощи на 275 миллионов долларов, сообщает агентство Associated Press.
По данным издания, речь идет о боеприпасах для реактивных систем залпового огня HIMARS, которые будут предоставлены со складов Пентагона.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в бюджет страны на 2022 год.
В сообщении говорится, что документ, среди прочего, увеличивает бюджетные назначения субъектам сектора национальной безопасности и обороны на 386,9 млрд гривен ($10,5 млрд).
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