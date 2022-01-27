Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии

По его словам, Россия должна «воздерживаться от агрессивной риторики». Об этом говорится в ответе альянса на предложения РФ по безопасности.

Столтенберг утверждает, что «войска размещены без согласия этих стран». Стоит отметить, что военно-политический блок считает Крым территорией Украины, Южную Осетию и Абхазию — территориями Грузии. В отношении Молдавии имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американский президент Джо Байден активно участвовал в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

