Столтенберг призвал Москву вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии

Североатлантический альянс призвала Россию вывести войска из Украины, Грузии и Молдавии, сообщает ТАСС со ссылкой на генсека НАТО Йенса Столтенберга.

CNN: Вашингтон передал Киеву копию ответа на российские предложения по безопасности

По его словам, Россия должна «воздерживаться от агрессивной риторики». Об этом говорится в ответе альянса на предложения РФ по безопасности.

Столтенберг утверждает, что «войска размещены без согласия этих стран». Стоит отметить, что военно-политический блок считает Крым территорией Украины, Южную Осетию и Абхазию — территориями Грузии. В отношении Молдавии имеется в виду Приднестровье, где находятся российские миротворцы.

Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен, американский президент Джо Байден активно участвовал в составлении письменного ответа на предложения России по гарантиям безопасности.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:НАТОЙенс Столтенберг
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