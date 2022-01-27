CNN: Вашингтон передал Киеву копию ответа на российские предложения по безопасности
27 января 202200:19
Вашингтон передал Киеву копию ответа на российские предложения по безопасности в Европе. Об этом сообщает телеканал CNN.
В среду стало известно, что МИД РФ получил письменный ответ по вопросу безопасности в Европе. Документ в ведомство доставил посол США в России Джон Салливан.
Накануне в Госдепе сообщили, что текст ответа был согласован с Украиной. Кроме того, украинская позиция была освещена в документе.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru