CNN: Вашингтон передал Киеву копию ответа на российские предложения по безопасности

В среду стало известно, что МИД РФ получил письменный ответ по вопросу безопасности в Европе. Документ в ведомство доставил посол США в России Джон Салливан.

Накануне в Госдепе сообщили, что текст ответа был согласован с Украиной. Кроме того, украинская позиция была освещена в документе.