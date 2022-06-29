Столтенберг пообещал «самое быстрое» включение в НАТО Швеции и Финляндии

Присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому альянсу будет самым быстрым в истории организации, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга.

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«То, что сейчас происходит, это, наверное, самый быстрый процесс в истории», – заявил он.

Генсек отметил, что включение Швеции и Финляндии в альянс будет важным для всего НАТО, но «наибольшее значение будет иметь для балтийского региона».

Столтенберг также заявил, что президент Путин получит больше НАТО на российской границе. Таким образом Столтенберг прокомментировал достижение соглашения с Турцией о приеме Швеции и Финляндии в состав военного альянса.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:ФинляндияШвецияНАТОЙенс Столтенберг
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