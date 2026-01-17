В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким
На сцене МХТ имени А. П. Чехова завершилась церемония прощания с ректором Школы‑студии МХАТ, заслуженным артистом РФ Игорем Золотовицким, скончавшимся 14 января в возрасте 64 лет.
Проститься с мастером пришли сотни людей: коллеги, друзья, близкие и ученики несли цветы к сцене, где был установлен гроб. После отпевания в храме Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках актёра похоронят на Троекуровском кладбище.
Выступавшие на церемонии высоко оценили личность и заслуги Золотовицкого: режиссёр, профессор Школы-студии МХАТ Виктор Рыжаков подчеркнул, что с ним было «невероятно интересно», «легко и радостно», а экс‑директор Большого театра Владимир Урин назвал его выдающимся ректором, сумевшим сохранить главные ценности школы‑студии. Писатель и актёр Евгений Гришковец сказал, что Золотовицкий был душой театра и для знавших его людей его уход означает исчезновение целого мира, а его сценическое присутствие оставалось незабываемым чудом для зрителей.
За свою кинокарьеру Золотовицкий поучаствовал в более чем 60 проектах. В кино он дебютировал в фильме «Егорка». Актер также снимался в таких картинах, как «Такси-блюз», «В городе Сочи темные ночи», «Ландыш серебристый», «Летний дождь», «Каменская», «Дура» и других. Кроме того, Золотовицкий играл множество ролей в театре. В 2013 году он был назначен ректором Школы-студии МХАТ, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Ранее театровед, театральный критик Борис Любимов рассказал НСН, что ушедший из жизни Золотовицкий был зажигательным актером, обладающий даром организатора театрального дела.
