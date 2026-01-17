Появились детали отменённого продолжения «Игры престолов» про Джона Сноу

По словам писателя, Джон Сноу казался ему наиболее подходящим персонажем для спин‑оффа: к финалу основного сериала герой оказался в изгнании, что позволяло развивать его историю, не затрагивая судьбы других ключевых фигур. При этом Мартин долгое время не хотел давать добро на продолжение, поскольку финал книжной серии будет отличаться от концовки телешоу.

Инициатором проекта выступил Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу. Вместе с авторами сериала «Порох» он разработал концепцию, в которой герой, оказавшись в полной изоляции, борется с посттравматическим расстройством.



В предполагаемом сюжете Джон должен был совершить несколько знаковых поступков: прогнать своего лютоволка Призрака, избавиться от легендарного меча Длинный Коготь, а также заниматься постройкой хижин с последующим их сожжением.



Харингтон задумывал завершить историю смертью героя — таким образом Джон избегал бы предначертанной ему судьбы. Однако руководство HBO не приняло концепцию, в которой персонаж представал сломленным, и в итоге проект был отклонён.

