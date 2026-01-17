При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей

В Ставропольском крае в одном из кафе произошёл взрыв газового баллона. Об этом сообщил глава Кочубеевского округа Олег Борзов в своём Telegram‑канале.

Задержан подозреваемый по делу об инциденте в учебном центре МВД в Сыктывкаре

По его данным, в результате инцидента пострадали восемь человек, в том числе трое несовершеннолетних. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время проходят обследование в больницах. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее в центре подготовки МВД РФ в Сыктывкаре произошёл взрыв светошумовой гранаты, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Прокуратура Ставропольского края
