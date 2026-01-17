При взрыве газового баллона в кафе на Ставрополье пострадали восемь посетителей

ВС РФ освободили Приволье в ДНР и Прилуки в Запорожской области Мэр Киева Виталий Кличко опять призвал жителей столицы Украины по возможности покинуть город Минпросвещения РФ подготовило проект приказа, который предполагает введение оценки за поведение в российских школах Французская актриса Марина Влади передала в Росархив свою любовную переписку с Высоцким В Москве простились с ректором Школы-студии МХАТ Игорем Золотовицким