СМИ: Заслуженная артистка РФ Ненашева госпитализирована с нестабильной стенокардией

По имеющимся данным, состояние певицы резко ухудшилось, когда она находилась дома, — в результате пришлось вызвать скорую помощь. Врачи поставили диагноз «нестабильная стенокардия» и приняли решение о госпитализации.



Галина Ненашева известна как советская и российская эстрадная певица. Она завоевала широкую популярность в СССР, в том числе благодаря совместным выступлениям с Муслимом Магомаевым. Кроме того, её голос звучал в песнях к ряду известных кинофильмов.

