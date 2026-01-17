СМИ: Заслуженная артистка РФ Ненашева госпитализирована с нестабильной стенокардией

Заслуженная артистка РФ Галина Ненашева попала в больницу с диагнозом «нестабильная стенокардия», сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Жена Серебрякова опровергла слухи о госпитализации актера

По имеющимся данным, состояние певицы резко ухудшилось, когда она находилась дома, — в результате пришлось вызвать скорую помощь. Врачи поставили диагноз «нестабильная стенокардия» и приняли решение о госпитализации.

Галина Ненашева известна как советская и российская эстрадная певица. Она завоевала широкую популярность в СССР, в том числе благодаря совместным выступлениям с Муслимом Магомаевым. Кроме того, её голос звучал в песнях к ряду известных кинофильмов.

Ранее сообщалось, что актер Алексей Серебряков попал в больницу из-за обострения хронического бронхита на фоне курения, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС/Микляев Сергей
ТЕГИ:ГоспитализацияЗдоровьеКультура

Горячие новости

Все новости

партнеры