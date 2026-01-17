Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
Согласно постановлению правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, бригада скорой помощи в России обязана прибыть к пациенту не позднее чем через 20 минут после поступления вызова — при оказании экстренной медицинской помощи.
При этом документ допускает обоснованную корректировку этого норматива в территориальных программах государственных гарантий.
Так, время прибытия скорой может быть пересмотрено с учётом ряда региональных особенностей: транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических условий конкретного субъекта РФ.
Ранее в России начала действовать новая редакция правил дорожного движения о действиях водителей при приближении спецтранспорта с мигалкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Правительство утвердило время ожидания скорой помощи
- Новая схема мошенничества появилась после поражения Долиной в суде
- В «Роскосмосе» назвали сроки начала производства аналога Starlink
- В театре МХТ имени Чехова простились с Игорем Золотовицким
- В РСТ рассказали, как бороться с «кражами личностей туристов»
- СМИ: Заслуженная артистка РФ Ненашева госпитализирована с нестабильной стенокардией
- Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно
- В Москве из-за ДТП на ж/д путях произошел сбой движения на МЦД-2
- Певцов объяснил наличие плохих киноремейков в России
- ФСБ: В Кабардино-Балкарии предотвратили нападение на полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru