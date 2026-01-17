Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

Согласно постановлению правительства, с которым ознакомилось РИА Новости, бригада скорой помощи в России обязана прибыть к пациенту не позднее чем через 20 минут после поступления вызова — при оказании экстренной медицинской помощи.

При этом документ допускает обоснованную корректировку этого норматива в территориальных программах государственных гарантий.

Так, время прибытия скорой может быть пересмотрено с учётом ряда региональных особенностей: транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических условий конкретного субъекта РФ.

ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
