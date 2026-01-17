Правительство утвердило время ожидания скорой помощи

При этом документ допускает обоснованную корректировку этого норматива в территориальных программах государственных гарантий.

Так, время прибытия скорой может быть пересмотрено с учётом ряда региональных особенностей: транспортной доступности, плотности населения, а также климатических и географических условий конкретного субъекта РФ.

Ранее в России начала действовать новая редакция правил дорожного движения о действиях водителей при приближении спецтранспорта с мигалкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

