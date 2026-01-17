Новая схема мошенничества появилась после поражения Долиной в суде
На вторичном рынке недвижимости появилась новая схема мошенничества — её распространение связывают с неудачей певицы Ларисы Долиной в судебном споре о квартире, сообщает Telegram‑канал Mash.
Если раньше продавцы, пытаясь аннулировать сделку, обычно ссылались на «давление» и «обман» со стороны злоумышленников, то теперь они всё чаще используют иную аргументацию: утверждают, что в момент продажи не осознавали своих действий из‑за проблем со здоровьем.
В частности, продавцы стали избегать формулировок о давлении и обмане, обращаясь вместо этого к статье 177 ГК РФ. Согласно этой статье, сделка может быть признана недействительной, если человек в момент её совершения не был способен понимать значение своих действий или руководить ими.
Иллюстрацией новой тактики стал случай с 70‑летней Ольгой. Первоначально женщина объясняла продажу квартиры тем, что на неё якобы воздействовали мошенники. Однако после судебного поражения Долиной она сменила линию защиты и стала настаивать на своей невменяемости в момент заключения сделки.
Резонансный спор Ларисы Долиной, в рамках которого певица пыталась оспорить сделку, утверждая, что была введена в заблуждение, привёл к формированию так называемой «схемы Долиной», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН». В 2025 году Верховный суд признал покупательницу законным собственником, тем самым дав понять, что ссылки на давление и обман сами по себе не являются достаточным основанием для отмены сделки. После этого продавцы жилья начали искать альтернативные юридические механизмы для оспаривания уже совершённых продаж.
