Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы

«Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», — цитирует генсека организации ТАСС.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не может точно оценить число российских военных у украинских границ.

«Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели», — указал генсек.

