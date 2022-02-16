Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы

НАТО будет продолжать «обличать агрессивные планы России» с тем, чтобы осложнить потенциальную агрессию против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.

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«Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», — цитирует генсека организации ТАСС.

Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не может точно оценить число российских военных у украинских границ.

«Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели», — указал генсек.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:РоссияНАТОЙенс Столтенберг
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