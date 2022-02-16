Столтенберг пообещал продолжать «обличать агрессивные планы» Москвы
НАТО будет продолжать «обличать агрессивные планы России» с тем, чтобы осложнить потенциальную агрессию против Украины. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на встрече министров обороны стран НАТО.
«Пока мы не видим никаких признаков военной деэскалации на месте, но мы продолжаем надеяться на движение по дипломатическому пути», — цитирует генсека организации ТАСС.
Кроме того, Столтенберг отметил, что НАТО не может точно оценить число российских военных у украинских границ.
«Я лишь говорил ранее, что там значительно больше 100 тысяч военных, но их число росло все последние недели», — указал генсек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru