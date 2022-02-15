В НАТО поприветствовали диалог с Россией в разных форматах

НАТО приветствует диалог с Россией в разных форматах. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

Он также отметил, что альянс одобряет визиты лидеров Франции и Германии в Москву.

По словам Столтенберга, НАТО нуждается в создании Совета с Россией, проведении двусторонних переговоров членов альянса с ней и встреч в нормандском формате.