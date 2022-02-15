В НАТО поприветствовали диалог с Россией в разных форматах
НАТО приветствует диалог с Россией в разных форматах. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
Он также отметил, что альянс одобряет визиты лидеров Франции и Германии в Москву.
По словам Столтенберга, НАТО нуждается в создании Совета с Россией, проведении двусторонних переговоров членов альянса с ней и встреч в нормандском формате.
Он подчеркнул, что НАТО готова к проведению содержательного диалога с Россией для поиска политического решения. Генсек организации добавил, что ее союзники остаются привержены Основополагающему акту об отношениях с РФ и своим обязательствам в рамках этого документа.
Ранее Йенс Столтенберг заявил, что сигналы Москвы по безопасности внушают оптимизм.
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