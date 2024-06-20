Столтенберг объяснил модернизацию ядерного потенциала
20 июня 202400:07
Проводимая Североатлантическим альянсом модернизация ядерного потенциала запланирована давно, сообщил изданию Telegraph генсек организации Йенс Столтенберг.
По его словам, это не связано с последними решениями России по ядерной тематике. Глава блока указал, что НАТО была и останется ядерным альянсом.
Ранее Столтенберг заявил, что Альянс должен продемонстрировать свой ядерный потенциал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru