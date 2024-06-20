Столтенберг объяснил модернизацию ядерного потенциала

Проводимая Североатлантическим альянсом модернизация ядерного потенциала запланирована давно, сообщил изданию Telegraph генсек организации Йенс Столтенберг.

Лавров обвинил Столтенберга в превышении полномочий генсека НАТО

По его словам, это не связано с последними решениями России по ядерной тематике. Глава блока указал, что НАТО была и останется ядерным альянсом.

Ранее Столтенберг заявил, что Альянс должен продемонстрировать свой ядерный потенциал, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТО

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