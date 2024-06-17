Столтенберг: НАТО должен продемонстрировать свой ядерный потенциал

НАТО является ядерным альянсом и должен «продемонстрировать свой ядерный потенциал», сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга.

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По его словам, целью Североатлантического альянса является мир без ядерного орудия, «но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом».

Столтенберг отказался говорить, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии. В настоящее время ведется консультация по данным вопросам.

Ранее стало известно, что Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Ядерное ОружиеНАТОЙенс Столтенберг

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