Столтенберг: НАТО должен продемонстрировать свой ядерный потенциал
НАТО является ядерным альянсом и должен «продемонстрировать свой ядерный потенциал», сообщает издание The Telegraph со ссылкой на заявление главы Альянса Йенса Столтенберга.
По его словам, целью Североатлантического альянса является мир без ядерного орудия, «но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом».
Столтенберг отказался говорить, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии. В настоящее время ведется консультация по данным вопросам.
Ранее стало известно, что Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мультфильм «10 жизней» возглавил кинопрокат в России за выходные
- В Турции при жертвоприношениях пострадали 16 тысяч человек
- Столтенберг: НАТО должен продемонстрировать свой ядерный потенциал
- В Госдуме предлагают не считать превышением самообороны случаи проникновения в жилище
- Флаг ИГ* захватчикам ростовского СИЗО-1 передали под видом полотенец
- СМИ: Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после конференции по Украине
- В Белом доме расценили «застывание» Байдена на сцене приветствием толпы
- Лепс сделал предложение 18-летней возлюбленной
- Кулеба: На вторую конференцию по Украине пригласят Россию
- СМИ: На сольном концерте Понаровской отключился микрофон
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru