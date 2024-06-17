Столтенберг: НАТО должен продемонстрировать свой ядерный потенциал

По его словам, целью Североатлантического альянса является мир без ядерного орудия, «но пока оно существует, мы будем оставаться ядерным альянсом».

Столтенберг отказался говорить, сколько ядерных боеголовок должно быть в рабочем состоянии. В настоящее время ведется консультация по данным вопросам.

Ранее стало известно, что Столтенберг выступает за обязательные поставки странами НАТО оружия Киеву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

