Столтенберг назвал риск применения Россией ядерного оружия небольшим
Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на данный момент риск применения ядерного оружия со стороны России небольшой. По его словам, альянс пристально наблюдает за Россией и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. Он отметил, что на любые изменения НАТО отреагирует. Об этом Столтенберг заявил в интервью Welt.
Он также отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Столтенберг подчеркнул, что ядерная риторика России совершенно безответственна и опасна. Он напомнил, что «в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись».
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине РФ.
Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в сентябре заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,9 млн+6 442 / сут.
Умерли
395 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 542 / сут.
- El Pais: Испания присоединится к поставкам танков Leopard Украине
- Госдума приняла закон о публикации деклараций депутатов в обезличенном виде
- В Кремле назвали абсурдной идею сохранения безопасности в Европе путем продолжения войны
- Овечкин стал лучшим в истории НХЛ по голам в гостевых матчах
- Песков заявил о безопасности компьютерного оборудования в кабинете Путина
- Лавров: Украину используют в колониальной политике против русскоязычного населения
- «Бананы, лук и помидоры»: Что заказывают студенты московских вузов
- В Испании задержали подозреваемого в отправке писем со взрывчаткой в посольство Украины
- Путин в феврале встретится с лидерами фракций Госдумы
- В Кремле заявили, что угрозы Киева говорят о правильности действий Москвы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru