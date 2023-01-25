Столтенберг назвал риск применения Россией ядерного оружия небольшим

Он также отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Столтенберг подчеркнул, что ядерная риторика России совершенно безответственна и опасна. Он напомнил, что «в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине РФ.

Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в сентябре заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

