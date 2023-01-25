Столтенберг назвал риск применения Россией ядерного оружия небольшим

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает, что на данный момент риск применения ядерного оружия со стороны России небольшой. По его словам, альянс пристально наблюдает за Россией и пока не видит изменений в том, что касается ядерных сил. Он отметил, что на любые изменения НАТО отреагирует. Об этом Столтенберг заявил в интервью Welt.

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Он также отреагировал на слова зампреда Совбеза России Дмитрия Медведева о том, что проигрыш ядерной державы может привести к ядерной войне. Столтенберг подчеркнул, что ядерная риторика России совершенно безответственна и опасна. Он напомнил, что «в ядерной войне невозможно победить и поэтому она не должна вестись».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова Медведева не противоречат ядерной доктрине РФ.

Нет необходимости применять ядерное оружие против Украины даже в ближайшей перспективе, так как прямая угроза существованию России отсутствует. Об этом Telegram-каналу «Радиоточка НСН» в сентябре заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

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Фото: nato.int
ТЕГИ:Ядерная БезопасностьНАТОЙенс Столтенберг
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