Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для завершения конфликта

«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — сказал он.

Столтенберг отметил, что диалог должен основываться на «силе Украины».

Ранее он заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

