Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для завершения конфликта
15 сентября 202405:33
Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что считает необходимым диалог с Москвой для завершения конфликта вокруг Украины.
«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — сказал он.
Столтенберг отметил, что диалог должен основываться на «силе Украины».
Ранее он заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru