Столтенберг назвал необходимым диалог с РФ для завершения конфликта

Руководитель Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung, что считает необходимым диалог с Москвой для завершения конфликта вокруг Украины.

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«Ясно одно: чтобы положить конец этой войне, в определенный момент необходимо снова начать диалог с Россией», — сказал он.

Столтенберг отметил, что диалог должен основываться на «силе Украины».

Ранее он заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/@NATONews
ТЕГИ:УкраинаНАТОЙенс Столтенберг

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