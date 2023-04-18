Столтенберг назвал фейком часть утекших в Сеть документов Пентагона

Некоторые из опубликованных в интернете секретных документов Пентагона не соответствуют действительности, заявил в интервью CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

СМИ: утечка данных из Пентагона – мощный удар по ВСУ перед наступлением

Он назвал ряд утекших в Сеть документов «объектом манипуляции». Столтенберг усомнился, что они повлияют на отношения США с союзниками в Европе и с Украиной.

Утечка файлов оборонного ведомства подорвала доверие союзников к США, сообщил ранее телеканал CNBC.

По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Стрингер
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