Столтенберг назвал фейком часть утекших в Сеть документов Пентагона

Он назвал ряд утекших в Сеть документов «объектом манипуляции». Столтенберг усомнился, что они повлияют на отношения США с союзниками в Европе и с Украиной.

Утечка файлов оборонного ведомства подорвала доверие союзников к США, сообщил ранее телеканал CNBC.

По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США, передает «Радиоточка НСН».

