Столтенберг назвал фейком часть утекших в Сеть документов Пентагона
Некоторые из опубликованных в интернете секретных документов Пентагона не соответствуют действительности, заявил в интервью CNN генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Он назвал ряд утекших в Сеть документов «объектом манипуляции». Столтенберг усомнился, что они повлияют на отношения США с союзниками в Европе и с Украиной.
Утечка файлов оборонного ведомства подорвала доверие союзников к США, сообщил ранее телеканал CNBC.
По делу о публикации документов арестован 21-летний военный Джек Тейшейра. Он служит в ВВС Национальной гвардии США, передает «Радиоточка НСН».
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